Vinicius et Endrick humiliés par une star du Brésil

L'ancien joueur du FC Séville et du Brésil, Pintinho, a qualifié la superstar du Real Madrid, Vinicius Junior, de "clown" et de "provocateur".

Des propos en relation avec la lutte que mène le joueur de 23 ans contre les insultes racistes. Bien qu'il ait été condamné en Espagne, au Brésil et ailleurs, Pintinho est revenu sur ses propos.

Au micro de Radio MARCA, Pintinho est revenu sur ses précédents propos.

"Il y a quelques jours, j'ai dit que Vinicius était un peu un clown. Ici, les gens me soutiennent. Les enfants ne me soutiennent pas, mais ceux qui connaissent le football savent que je dis la vérité. Je n'aime pas certaines de ses attitudes".

Pintinho s'est également inscrit en faux contre les précédentes remarques de Vinicius, qui avait affirmé que l'Espagne était un pays raciste. Le joueur de 69 ans est convaincu du contraire.

"Je n'ai rien contre Vinicius. Je veux qu'il grandisse encore, mais je n'ai pas aimé qu'il dise que l'Espagne est un pays raciste. Je suis ici depuis 45 ans et l'Espagne n'est pas un pays raciste. S'il n'est pas heureux en Espagne, qu'il parte. Qu'il aille en Angleterre ou ailleurs".

Vinicius n'était pas le seul joueur du Real Madrid dans le collimateur de Pintinho. Il s'est également montré très sévère à l'égard d'Endrick Felipe, qui rejoindra le Santiago Bernabéu cet été, et plus particulièrement des comparaisons médiatiques entre le jeune joueur de 17 ans et la légende brésilienne Pelé.

"C'est un joueur qui n'a encore rien fait dans le football. La presse est ce qu'elle est, on parle beaucoup des joueurs. L'autre jour, j'ai vu qu'on le comparait à Pelé... Il a des qualités, mais la comparaison avec Pelé est très forte.