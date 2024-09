Vinicius envoie un supporter en prison

Le supporter qui a insulté Vinicius Junior et Samu Chukwueze a été condamné à un an de prison et à une interdiction de stade en guise de sanction.

Le contrevenant a été condamné à six mois de prison pour avoir insulté Vinicius lors d'un match entre Majorque et le Real Madrid le 5 février 2023, et à six mois supplémentaires pour avoir insulté Chukwueze dans le même stade le 18 février de la même année, lors d'un match entre Majorque et Villareal. En plus de cette peine de prison, il a été condamné à trois ans d'interdiction de stade dans les stades de football espagnols. Les abus raciaux contre les joueurs sont un problème qui afflige la Liga depuis très longtemps. Vinicius a condamné la première division espagnole pour avoir facilité les abus au lieu de tenter de les éradiquer correctement, et la star du Real Madrid a récemment confié se sentir « ciblée » par des supporters racistes à travers le pays. L'article continue ci-dessous Un accord à l'amiable a également été conclu récemment pour un autre incident d'abus racial, son compatriote madrilène Aurélien Tchouameni ayant reçu une compensation et des excuses officielles de la part d'un mineur qui l'avait agressé sur le terrain de Majorque le 13 avril.