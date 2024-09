Vinicius en Arabie saoudite, la vérité éclate

Real Sociedad vs Real Madrid

Le président d'Al-Ahli, Khaled Al-Issa, a confirmé que le club de la Pro League saoudienne avait tenté de recruter Vinicius Jr du Real Madrid cet été.

Al-Ahli a été très actif sur le marché des transferts au cours des deux dernières saisons et il en a été de même cet été, l'équipe de la Pro League saoudienne étant liée à un certain nombre de joueurs évoluant en Europe. Selon certaines rumeurs, Al-Ahli serait intéressé par l'ailier du Real Madrid Vinicius après le départ d'Allan Saint-Maximin et des rapports suggéraient que l'équipe saoudienne préparait un accord gigantesque.

Al-Issa a maintenant confirmé l'intérêt du club pour Vinicius et a expliqué qu'Al-Ahli a fini par abandonner son intérêt pour la signature d'un ailier en raison de l'intégration surprise de Firas Al-Braikan dans l'équipe première. Ils ont ensuite déplacé leur attention vers un attaquant et ont conclu des accords avec Ivan Toney et Victor Osimhen avant de signer le premier de Brentford.

S'adressant à 'Koora Rotana', Al-Issa a déclaré : « Le comité technique compétent, qui comprend le directeur technique, a décidé de quitter Maximin parce que c'était plus facile en termes de processus de vente, et le montant de l'accord pouvait être supporté par n'importe quel autre club.

"Il y avait une volonté de faire venir un très grand ailier, Vinicius, du Real Madrid, mais pendant les négociations, quelque chose d'inattendu s'est produit : les joueurs saoudiens sont partis pour devenir professionnels conformément au programme de bourses, et l'attaquant Firas Al-Braikan devait partir.

"Notre priorité est passée de l'ailier au fer de lance en raison du départ d'Al-Braikan, et nous avons entamé des négociations avec Ivan Toney et Victor Osimhen, et cela s'est terminé avec l'arrivée de Toney."

Même s'il n'a pas signé d'ailier lors du mercato d'été, Al-Issa a mis en garde les clubs européens contre le fait qu'Al-Ahly sera sur le marché pour recruter un ailier de haut niveau lors du mercato d'hiver : Il a expliqué : "Firas Al-Braikan n'a pas intégré le programme de bourses et a donc continué avec nous. En conséquence, un vide s'est créé au poste d'ailier, et nous allons travailler pour renforcer ce poste avec un accord qui dépasse les ambitions des fans d'Al-Ahly pendant la période hivernale".