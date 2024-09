Vinicius de plus en plus isolé au Real Madrid

La superstar du Real Madrid, Vinicius Junior, a terminé la saison dernière avec le monde à ses pieds

La vedette brésilienne avait marqué lors d'une deuxième finale de Ligue des Champions consécutive en seulement trois ans, et une candidature au Ballon d'Or en tête. Cependant, les conversations au Santiago Bernabeu autour du Brésilien ont quelque peu tourné au vinaigre depuis lors, et cela a des conséquences sur lui.

Vinicius a de nouveau fait parler de lui samedi soir, car sa célébration, qui a fait taire le public de la Real Sociedad, a de nouveau fait parler de lui dans la presse madrilène. En particulier, la légende du Real Madrid, Pedja Mijatovic, l'a critiqué, de plus en plus frustré par sa séquence antagoniste.

Selon Cadena SER (comme partagé par Diario AS), certains au sein du Real Madrid estiment que Vinicius doit améliorer son comportement, après avoir reçu beaucoup d'aide et de patience de la part du club, et qu'il lui appartient désormais de s'assurer qu'il se concentre pleinement sur le football et rien d'autre.

Ce qui est plus inquiétant, c'est que Vinicius se sentirait de plus en plus seul au club, ayant l'impression de ne plus avoir le soutien dont il bénéficiait auparavant. En effet, son entourage estime désormais que son seul allié au Real Madrid est l'entraîneur Carlo Ancelotti.

L'ancien attaquant du FC Barcelone et d'Arsenal Thierry Henry avait l'habitude d'utiliser régulièrement la même célébration sans controverse, mais il semble que la moindre polémique fasse désormais la une des conversations radiophoniques de fin de soirée. Sans aucun doute, Vinicius a la capacité d'énerver les adversaires et leurs fans, mais depuis le début de la saison, et notamment depuis son interview déclarant que l'Espagne doit améliorer son bilan en matière de racisme ou risquer de perdre la Coupe du monde 2030, les critiques visant Vinicius viennent de l'intérieur de la capitale espagnole, ce qui n'était pas le cas auparavant.