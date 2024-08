Vinicius Ballon d'Or, c'est validé !

Dans le courant de l'année, le Ballon d'Or 2024 sera remis par France Football.

On s'attend à ce qu'un nouveau visage soit récompensé, l'ère dominante de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo étant désormais révolue.

Le Real Madrid a de grandes chances d'avoir le lauréat dans ses rangs. Vinicius Junior et Jude Bellingham sont considérés comme les favoris, mais Toni Kroos et Dani Carvajal sont également des candidats sérieux.

Carlo Ancelotti a dirigé ces quatre joueurs la saison dernière, et il a choisi son vainqueur lors de son interview avec The Obi One Podcast (via Relevo).

"À mon avis, Vinicius devrait l'emporter. Il s'est très bien débrouillé la saison dernière. Dani Carvajal a également fait de grandes choses - il a gagné la Liga, la Ligue des champions, a marqué en finale et a remporté le Championnat d'Europe. Mais Vinicius est jeune, talentueux et il peut s'améliorer. Il a gagné le championnat, il a gagné la Ligue des champions en marquant en finale, en demi-finale, il a marqué 2 buts à Munich. Jude a également réalisé une saison fantastique et a été le meilleur joueur du championnat".

Peu de gens s'en voudraient de voir Vinicius remporter ce prix. Il est l'un des meilleurs joueurs du monde depuis quelques saisons et le Real Madrid espère qu'il remportera de nombreux Ballons d'Or au cours de sa carrière au sein du club.