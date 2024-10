Vinicius au Real Madrid, c'est terminé

FC Valence vs Real Madrid

Alors que l’avenir de Vinicius fait parler après sa deuxième place au Ballon d’Or, de nouvelles nouvelles sur sa situation contractuelle ont émergé.

Le Brésilien a laissé passer l’occasion de lier son avenir au club encore plus longtemps.

Son contrat actuel dure jusqu’en 2027, et après avoir parlé d’une offre de contrat d’un milliard d’euros cet été de la part de l’Arabie Saoudite, le Real Madrid a contacté les agents de Vinicius pour discuter d’un nouveau bail pour lui. Cependant, Relevo note que bien que Vinicius les ait remerciés pour leur intérêt et ait écouté leur offre, il n’a pas entamé de négociations avec Los Blancos.

Vini ne veut pas prolonger

Vinicius a un bon contrat et n’est pas pressé d’entamer des négociations pour un nouveau, car il « attend le meilleur moment possible » pour rouvrir les négociations avec le Real Madrid. Son club était désireux de lui offrir le traitement de star après l’arrivée de Kylian Mbappé, et le considère comme l’un des joueurs clés de son équipe.

Étant donné les rumeurs selon lesquelles Vinicius est mentalement à la limite de ses capacités au Real Madrid et la persistance de l'affaire de l'Arabie Saoudite, les Merengues vont sans doute surveiller la situation de très près. Néanmoins, du point de vue du joueur, il est beaucoup plus logique d'ouvrir les négociations alors qu'il reste un ou deux ans à son contrat, car il aura plus de marge de manœuvre à ce moment-là.