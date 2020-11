Villas-Boas promet un OM conquérant contre Porto

L’entraineur de l’OM, André Villas-Boas, a assuré qu’il concocte un plan de jeu très ambitieux pour le duel face à Porto.

A l’occasion de la 3e journée de Ligue des Champions, l’OM défie mardi soir le chez lui. Ayant perdu leurs deux premiers matches, les Phocéens sont obligés de l’emporter en terre lusitanienne. André Villas-Boas le sait, et c’est pourquoi il compte mettre en place un plan de jeu plus offensif que celui proposé face à City.

« C'est l'une de nos deux dernières chances pour rêver d'une qualification. On est obligé de faire quelque chose demain pour rêver d'une potentielle qualification pour les huitièmes à cause de nos deux mauvaises performances, a admis le technicien portugais. On se trouve dans cette situation où on va se disputer cette possibilité avec Porto. On a cette obligation vis-à-vis de nous-mêmes et des supporters de faire quelque chose de différent sur l'état d'esprit, sur l'animation, sur l'envie qui nous a peut-être manqué contre City. On pouvait faire mieux contre City, même si cela aurait été très difficile d'une façon ou d'une autre. On va tout donner et voir si on peut proposer autre chose au niveau de la qualité de jeu. »

"On veut et il faut faire mieux"

Marseille réagit en étant dos au mur. N’aurait-il été plus intéressant d’aborder cette épreuve avec la même approche ambitieuse dès le début ? Villas-Boas n’est pas d’accord avec cette opinion, car il juge qu’ils avaient « le sentiment avant, cela ne change rien ». « On est obligé de jouer pour gagner quand on représente ce club, son passé, a-t-il poursuivi sur un ton ferme. Tu peux perdre quand même. On n’est jamais en vacances. On se focalise, on veut, il faut faire mieux. Dans le championnat, on est bien, mais notre concentration reste la même pour tous les matches. Il faut continuer à pousser les joueurs pour donner un peu plus. Si cela ne nous permet pas d'avoir des points, il faut faire beaucoup. On ne veut pas entrer dans l'histoire de façon négative. Il faudra être là. L'équipe a changé, il faut gagner de l'expérience, continuer à être performants en ".

Villas-Boas affrontera mardi un club qu’il connait très bien et avec lequel il sent très proche. Mais, et que les supporters olympiens se rassurent, il sera à fond dans son rôle et son unique objectif est de faire triompher Marseille. « Mon attachement à cette ville et la même que pour quelqu'un d'autre avec sa ville de naissance. C'est la ville où je suis installé avec ma famille, j'y ai passé toute ma jeunesse, lié à ce club de cœur, j'y suis très attaché émotionnellement. C'est comme pour vous les Marseillais avec la ville. C'est le même type d'attachement, viscéral », a admis le coach portugais.