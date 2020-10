Villas-Boas craint le réveil de Manchester City

André Villas-Boas, le coach marseillais, a reconnu qu’il redoutait le sursaut de Manchester City, mercredi en C1.

traverse actuellement une période délicate et le nul concédé ce samedi contre l’a confirmé (1-1). Les Eastlands ne sont pas au mieux, mais ils pourraient se réveiller lors de leur déplacement à Marseille, samedi en Ligue des Champions. Et c’est exactement ce que craint André Villas-Boas, le coach phocéen. "City est une équipe très dure quand tu la presses. C'est une machine à gagner. Ça va être dur", a-t-il concédé après le succès contre Lorient.

Le coach portugais est inquiet, mais il n’est pas fataliste pour autant. Il a appelé ses protégés à se montrer réalistes contre ce ténor anglais. "City est le favori du groupe. On va voir ce qu'on va mettre en place. Ça va être dur pour les contenir. City concède peu d'occasions. Il faudra profiter de celles qu'on va avoir."

« On s’adaptera à City »

AVB a conclu en affirmant que sa formation va rester très prudente et ne pas se montrer plus conquérante qu’il n’en faut, sous peine de se faire punir. "On va s'adapter au contrôle de la possession de balle de City. Si tu les presses, ça peut tourner mal car c'est une équipe qui trouve toujours des solutions entre les lignes, avec sa mobilité. Aujourd'hui, Agüero a trouvé un intervalle et Foden est entré et a marqué", a-t-il lâché.

Pour rappel, l’OM reste sur dix défaites consécutives en Ligue des Champions. Son dernier succès dans cette épreuve remonte au 8e de finale aller de l’édition 2011/2012 face à l’ .