Villas-Boas va rencontrer les dirigeants de l'OM à Monaco

Le Portugais André Villas Boas devrait rencontrer mardi ou mercredi les dirigeants de l'OM afin de discuter d'un possible engagement.

La rumeur annonçant André Villas-Boas comme prochain entraineur de Marseille prend de plus en plus d'ampleur. Libre de tout engagement, le technicien portugais serait attendu en milieu de semaine à afin de rencontrer les responsables de l'OM et étudier les contours d'une collaboration. C'est ce que révèle L'Equipe dans son édition de lundi.

Villas-Boas se trouve déjà en Principauté puisqu'il a assisté durant le week-end au Grand Prix de Formule 1. L'ancien entraineur du Zenit St-Petersbourg va y rester pendant encore quelques jours, et ce afin de rencontrer Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta, respectivement président et directeur sportif de Marseille. Le duo avait prévu une escale à Monte-Carlo afin de participer à la convention des clubs professionnels (qui débute mardi). Mais, eux aussi, envisagent de faire d'une pierre deux coups et discuter avec l'une de leurs cibles pour le poste de coach.

Il est prêt à baisser son salaire

Rudi Garcia a annoncé la semaine dernière qu'il ne poursuivra son aventure à la tête de l'OM. Depuis, sa succession est ouverte. Plusieurs noms ont été avancés pour cette grande responsabilité et Villas-Boas émerge comme le principal favori pour débarquer au Vélodrome. Les discussions entre les deux parties auraient déjà été entamées et l'intéressé a lui-même reconnu qu'un séjour sur les bords de la Méditerranée ne serait pas pour lui déplaire.

Villas-Boas, qui parle couramment le français, est enclin à baisser son salaire pour venir à Marseille. Alors qu'il touchait 10M€ par an en (au Shanghai SIPG), il est prêt à revoir ses prétentions à la baisse. Parce qu'il sait qu'il n'est plus aussi prisé qu'il y a quelques années, et aussi parce qu'il mesure parfaitement que l'OM n'est pas au mieux sur le plan financier. Le Portugais serait donc disposé à transiger sur ce point-là, mais un peu moins en ce qui concerne la composition de son staff. Toujours selon L'Equipe, il a demandé à ce que ses assistants de toujours (Daniel Sousa et José Maria Rocha) le suivent à Marseille s'il venait à être recruté. Affaire à suivre…