Villarreal : Unai Emery revient sur l'intérêt de Newcastle

Actuellement en poste à Villarreal après des aventures contrastées au Paris Saint-Germain puis à Arsenal, Unai Emery reste un entraîneur respecté, lui qui a su briller à l'échelle européenne à plusieurs reprises durant sa riche carrière. L'Espagnol vient d'ailleurs de hisser Villarreal en quarts de finale de Ligue des Champions en éliminant la Juventus Turin.

Emery joue la carte de la franchise

Toutefois, force est de constater que cet exploit aurait pu ne jamais exister. En effet, Unai Emery avait été approché par Newcastle et son projet ambitieux en janvier dernier. L'ancien du PSG avait refusé de céder aux sirènes anglaises, et s'en est expliqué en toute franchise.

"La sincérité est une valeur importante. Moi, en football, j’ai toujours été sincère. Je préfère dire les choses en face. Quand un club comme celui-là vient, moins important que Villarreal mais avec un projet de devenir grand, et me contacte, la première chose que je fais, c’est d’écouter. J’ai ensuite informé Fernando Roig (le président du Sous-marin jaune, ndlr). Et j’ai été honnête lorsque la presse m’a interrogé", a ainsi assuré le technicien ibérique, droit.

"C’est terminé et je suis très heureux à Villarreal"

"J’ai dit qu’un club comme Newcastle s’était manifesté, que j’avais écouté et pris ma décision. J’ai été sincère avec le club et la presse, puis j’ai pris la décision de rester en totale transparence. C’est terminé et je suis très heureux à Villarreal. Je crois que le club en est reconnaissant", a ajouté Unai Emery, loyal en plus d'être performant. Loin d'être freiné par ce refus, Newcastle, s'il se maintient, s'apprête à vivre un été 2022 particulièrement agité...