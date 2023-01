Villarreal - Real Madrid : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

Villarreal - Real Madrid : où voir le match, l'heure du coup d'envoi, les news sur les équipes. Goal vous dévoile tout.

Choc entre européen ce samedi en Liga. Si au classement cette rencontre peut paraître un poil déséquilibrée puisque Villarreal n'est "que" septième de Liga et que le Real Madrid est deuxième ex-aequo avec le FC Barcelone, leader du championnat, en réalité, cette rencontre est bien plus intéressante qu'il n'y paraît. C'est un premier gros test en 2023 pour le Real Madrid de Carlo Ancelotti.

Deux équipes sur une excellente dynamique

Après avoir changé d'entraîneur au cours de l'automne avec le départ d'Unai Emery à Aston Villa, Villarreal a profité de la trêve pour se remettre la tête à l'endroit. Quique Setien semble avoir trouvé ses marques sur le banc du sous-marin jaune puisque ses hommes ont effectué une belle préparation et ont repris les matches officiels du bon pied en enchaînant trois victoires consécutives. C'est simple les cinq derniers matches officiels de Villarreal se sont soldés par des victoires.

Autant dire que le demi-finaliste de la Ligue des champions arrive dans une dynamique très positive face au Real Madrid et aura à coeur de créer la surprise en s'offrant le scalp du champion d'Europe en titre devant son public. Villarreal a été moins dominant et intraitable devant son public depuis le début de saison qu'à l'accoutumée et voudra inverser cette tendance.

La saison de Benzema enfin lancée ?

En face, le Real Madrid est impliqué dans une lutte à distance intense avec le FC Barcelone et ne peut pas ralentir. Sans être étincelant lors de ses deux matches de reprise, le Real Madrid a assuré l'essentiel, à savoir gagner, que ce soit en Liga face à Valladolid ou en Coupe du Roi dans un match piège contre Cacareno.

Le Real Madrid va petit à petit récupérer l'ensemble de ses mondialistes et monter en puissance. Cette rencontre face à Villarreal sera très certainement l'occasion pour Carlo Ancelotti de s'appuyer sur un onze proche de son onze type avec un Karim Benzema, auteur d'un doublé face à Valladolid, qui voudra rattraper son retard sur Robert Lewandowski en tête du classement des meilleurs buteurs après une première partie de saison tronquée par les blessures.

Horaire et lieu du match Villarreal - Real Madrid

Ville : Villarreal

Villarreal Stade : Estadio de la Ceramica

Estadio de la Ceramica Heure : 16:15 UTC+1 (heure française) / 15:15 GMT / 16:15 UTC+1 (BST) / 09:30 EST / 06:30 PST

Sur quelle chaîne TV voir Villarreal - Real Madrid ?

Villarreal-Real Madrid

Liga

Samedi 7 janvier

16h15 sur beIN Sports 2

Stream : MyCanal, beIN Connect

Prise d'antenne : 16h00 sur beIN Sports 2

Le streaming pour voir le match

Il vous sera aussi de possible de voir la rencontre en Streaming, en se connectant sur la plateforme MyCanal pour les détenteurs du pack sport.

Série actuelle de Villarreal et du Real Madrid

Villarreal : VVVVV



Real Madrid : VDVVV

Les blessés et absents de Villarreal et du Real Madrid :

Villarreal aborde ce choc face au Real Madrid en étant diminué au milieu de terrain avec deux absents majeurs. Coquelin et Lo Celso, blessés, ne seront pas de la partie ce samedi.

Du côté du Real Madrid, aucun joueur n'est encore officiellement absent, mais Thibaut Courtois et Dani Carvajal sont incertains, au même titre que Mariano Diaz.

Les équipes probables

XI de départ de Villarreal : Reina - Kiko, Albiol, Torres, Moreno - Baena, Parejo, Capoue - Chukwueze, Moreno, Pino.

XI de départ du Real Madrid : Courtois - Carvajal, Rudiger, Alaba, Mendy - Tchouaméni, Kroos, Modric - Valverde, Benzema, Vinicius Junior.