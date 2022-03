Villarreal : Etienne Capoue ne boude pas son plaisir

Trois tirs cadrés, et autant de buts marqués. Voilà qui atteste parfaitement du réalisme glacial de Villarreal, mercredi soir, sur la pelouse de la Juventus Turin (0-3). Après le match nul 1-1 à l'aller, les Espagnols sont allés chercher leur qualification en Italie. Un très grand coup !

"Gagner 3-0 ici, c'est magnifique"

Titulaire, le Français Etienne Capoue avait du mal à contenir sa joie au coup de sifflet final. Dans des propos rapportés par l'UEFA, l'ancien joueur de Toulouse ou encore de Watford s'est félicité de compter parmi les huit meilleures formations d'Europe cette saison.

L'article continue ci-dessous

"Ça s’est joué sur des détails, oui. On a de la chance de revenir à 0-0 à la pause, mais on a fait ce qu’il fallait en deuxième période. On a suivi le plan du coach, on l’a beaucoup travaillé et on l’a parfaitement appliqué. Gagner 3-0 ici, c’est magnifique. On va jouer les quarts : on fait partie des huit meilleures équipes d’Europe, c’est formidable", a-t-il confié, sur un nuage.

Héroïque, Rulli heureux d'écrire l'histoire

Autre ancien pensionnaire de L1, Geronimo Rulli, passé par le MHSC, a été héroïque pour permettre à Villarreal de résister aux Turinois. Interrogé par L'Equipe, le précieux portier a souligné l'état d'esprit exemplaire des visiteurs. "Il fallait défendre tous ensemble, mais aussi attaquer tous ensemble, et on l'a fait. Et savoir aussi gérer tous les moments du match, on savait que ce serait un match qui se jouerait sur la longueur. Écrire l'histoire ? On sait que ça n'arrive pas souvent à Villarreal d'être à ce stade, on voulait vraiment être parmi les grands". En attendant le tirage au sort des 1/4, vendredi, Villarreal peut se prendre à rêver.