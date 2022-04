Villarreal - Etienne Capoue : "L'équipe de France, je n'y pense pas vraiment"

En décembre 2020, Etienne Capoue quittait Watford, pensionnaire du Championship (la D2 anglaise) et signait à Villarreal. Et depuis ce transfert, le milieu de terrain français connaît, à 33 ans, une seconde jeunesse.

Après avoir remporté la Ligue Europa en 2021, Capoue est l'un des éléments clés de Villarreal, qui se déplace, ce mardi soir, à 21h00, sur la pelouse du Bayern Munich.

Capoue ne pense plus aux Bleus

Avant ce choc, Capoue s'est confié au journal L'Equipe et évoque l'équipe de France dont il a porté le maillot à sept reprises, entre 2012 et 2013 : « J'y ai passé des superbes moments. J'ai même réussi à marquer un but au Stade de France, devant ma famille (contre la Biélorussie, 3-1, le 11 septembre 2012, n.d.l.r.) ! C'était un truc de fou. Le maillot est chez mes parents. J'ai gardé plein de choses : le fanion, le short. Même les chaussures, je ne les ai plus remises. J'avais tout pris dans le vestiaire ! (rires) Mais de ne plus avoir été appelé, ce n'est pas du tout un regret. »

Malgré ses bonnes performances avec Villarreal, Capoue ne songe même plus aux Bleus : « Je ne suis pas sur le quai de la gare à l'attendre ! Je n'y pense vraiment pas. Je suis épanoui dans ma vie. Ils ont un groupe exceptionnel, ils ont été champions du monde, il y a des jeunes qui doivent être super bons… donc je ne m'y revois pas du tout. Si un jour, je vois mon nom dans la liste, ce sera une énorme surprise. Je me dirais : « Ah ouais, j'ai quand même été bon là ! » (rires) Ça me ferait plaisir, c'est sûr. Représenter son pays, c'est quelque chose d'incroyable. Mais je ne cours pas après. Ce n'est pas un objectif. »

Capoue encense Emery

Au cours de l'entretien accordé à L'Equipe, Capoue est ensuite revenu sur sa relation avec Unai Emery, l'entraîneur de Villarreal : « C'est clairement l'entraîneur qui m'a le plus apporté. J'ai sauté des classes avec lui. Avec Unaï, j'ai appris le football à 33 ans ! C'est un meneur d'hommes qui te transmet sa passion, son énergie et a toujours les mots justes. Il fait tout pour que tu puisses briller et tu es obligé de te donner à fond pour lui. »

« C'est un entraîneur incroyable, une encyclopédie du football. Tactiquement, il a toujours un coup d'avance. Il prévoit tout ce qui va se passer en match. À l'entraînement, on travaille des tactiques et je me dis : « Si ça, ça marche ce week-end, c'est fort. » Et c'est ce qui se passe ! Le coach est trop intelligent. C'est dommage qu'il n'ait pas réussi dans les grands clubs où il est passé. Si tous les joueurs étaient aussi investis que lui, il serait bien plus reconnu. Il sait s'adapter à l'adversaire et aux qualités de ses joueurs », ajoute Capoue.