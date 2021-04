Villarreal - Arsenal (2-1), Saka : "Nous sommes meilleurs qu’eux, même à 10"

Dans une situation défavorable après avoir été mené 2-0, Arsenal a inscrit ce but à l’extérieur qui change tout pour le retour.

Bukayo Saka était optimiste sur les chances d'Arsenal d’inverser la tendance en demi-finale de la Ligue Europa après sa défaite au match aller à Villarreal en déclarant "nous sommes meilleurs qu'eux, même avec 10 joueurs".

Arsenal a été battu 2-1 à El Madrigal jeudi soir mais peut s’estimer heureux d’être toujours en vie après avoir été mené 2-0 suite à des buts de Manu Trigueros et Raul Albiol. Heureusement pour les Gunners, Nicolas Pepe a inscrit ce fameux but à l’extérieur ô combien important en fin de match.

Les hommes de Mikel Arteta ont joué à dix pendant les 30 dernières minutes après l'expulsion de Dani Ceballos, mais ont tout de même réussi à trouver un moyen de revenir dans le match, laissant Saka plein d’optimisme pour le match retour à l'Emirates Stadium.

"Il y a beaucoup de points positifs en seconde période, c'est une demi-finale et commencer le match comme ça ... nous n'avons rien créé, nous étions passifs, avons perdu chaque duel", a déclaré l'ailier d'Arsenal à BT Sport après la rencontre.

"Je suis heureux qu’en seconde période nous nous soyons repris et que nous nous ayons donné une chance à l’Emirates. Nous avons montré que nous étions meilleurs qu'eux, même réduits à 10, donc c'est à nous de décider."

"Quand nous jouons correctement, nous pouvons battre n'importe qui."

Les Gunners ont fait le pire départ possible contre Villarreal après que Trigueros ait trouvé le chemin du but de Bernd Leno après seulement cinq minutes de jeu.

Face à son ancienne équipe, Unai Emery a bien cru faire le plus dur en voyant Raul Albiol faire le break juste avant l’heure de jeu.

Mené 2-0, la tâche d'Arsenal a été rendue d'autant plus difficile lorsque Ceballos a reçu un deuxième carton jaune au début de la deuxième période, mais Saka a finalement provoqué un penalty pour les Gunners à la 70eme minute que Pepe s’est empressé de convertir pour maintenir les siens en vie dans ce dernier carré de la Ligue Europa.

Désormais il n’y a plus à réfléchir, seule une victoire 1-0 ou par plus d’un but d’écart peut envoyer Arsenal en finale de la Ligue Europa et ainsi embellir cette saison maussade.