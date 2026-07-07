Vidéo : Yasser Ibrahim ouvre le score pour l’Égypte face à l’Argentine

L'équipe d'Égypte a créé la surprise en prenant l'avantage sur son homologue argentine par un but sans réponse, lors du match qui les opposait en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

L’unique but des Pharaons est intervenu dès la 15^e minute : Marwan Attia a adressé un centre précis dans la surface, que le défenseur Yasser Ibrahim a coupé de la tête, en envoyant le ballon dans la lucarne droite du gardien argentin.

Les Pharaons tentent désormais de préserver cet avantage face au champion du monde en titre pour poursuivre leur parcours historique et atteindre pour la première fois les quarts de finale de la compétition.