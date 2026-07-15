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Vidéo : Yamal raille la France

France vs Espagne
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L. Yamal
France
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É.-U.

Le jeune joueur espagnol brille systématiquement face aux Bleus.

Lamine Yamal, jeune prodige espagnol, a ironisé sur l’élimination de l’équipe de France après avoir qualifié son pays pour la finale de la Coupe du monde 2026.

Les Espagnols ont dominé les Français 2-0 mardi soir en demi-finale. Ils attendent désormais le vainqueur du duel Angleterre-Argentine, programmé ce mercredi, pour la finale de dimanche.

L’émission espagnole « El Chiringuito » a diffusé sur sa page officielle X une vidéo du joueur célébrant cette première finale de l’histoire de la Roja.

Dans la séquence, le joueur pointe l’écusson de la Roja sur son maillot et lance, en français : « L’Espagne en finale… Désolé, désolé ! », accompagné d’un emoji en larmes.

La pépite du FC Barcelone s’illustre systématiquement face aux Bleus : il avait déjà marqué un but somptueux en demi-finale de l’Euro 2024, propulsant la Roja vers la victoire (2-1).

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Il a également marqué un doublé face aux Bleus en demi-finale de la Ligue des nations 2025, offrant la victoire aux Matadors (5-4).

Hier, il a également obtenu un penalty en première période, transformé par son coéquipier Mikel Oyarzabal pour l’ouverture du score.



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