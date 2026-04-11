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FC Barcelona v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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Vidéo : Yamal devance les stars de la Liga et signe un exploit sans précédent

FC Barcelone vs Espanyol
FC Barcelone
Espanyol
LaLiga
F. Torres
L. Yamal
Espagne

La star du Barça maintient sa suprématie

La star Lamine Yamal continue de briller et d'imposer sa domination sur les autres joueurs de la Liga cette saison, en signant une nouvelle performance face à l'Espanyol.

Ce samedi soir, le Barça défie l’Espanyol lors de la 31^e journée de Liga, avec l’intention d’augmenter son avance à neuf points sur son dauphin, le Real Madrid, lequel a de nouveau trébuché hier en concédant le nul 1-1 contre Gérone.

Les Blaugranas ont pris les devants grâce à deux passes décisives de l’international espagnol, transformées en buts par Ferran Torres avant la mi-temps.

Selon Squawka, il est le premier joueur à atteindre ce total de passes décisives en Liga cette saison.

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La dixième offrande du jeune Blaugrana est arrivée sur corner, parfaitement coupé au premier poteau par Torres, qui a ouvert le score de la tête dès la 10^e minute.

À la 25e minute, l’ailier s’est échappé sur le côté droit avant d’adresser une 11e offrande de l’extérieur du pied à Torres, qui a conclu d’une frappe croisée en une touche.

Au coup d’envoi, les Blaugranas totalisaient 76 points, contre 70 pour le Real Madrid.

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