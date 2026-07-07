Vidéo : Visiblement ému, Scaloni quitte l’interview télévisée après le match contre l’Égypte

Le sélectionneur argentin Lionel Scaloni n’a pu contenir son émotion après la victoire 3-2 sur l’Égypte en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, au terme d’une remontada parmi les plus folles de l’histoire de la compétition.

Menée de deux buts jusqu’aux dernières minutes, l’Albiceleste a renversé la vapeur grâce à Cristian Romero, qui a réduit l’écart, avant que Lionel Messi n’égalise quelques minutes plus tard et qu’Enzo Fernández ne scelle la qualification en quarts de finale dans le temps additionnel.

Après le coup de sifflet final, Scaloni s’est présenté en zone mixte pour une interview diffusée en direct sur TyC Sports. Visiblement submergé par l’émotion, il a tenté de répondre aux questions avant d’interrompre l’échange, les larmes aux yeux. avant de s’excuser auprès du journaliste, de lui tapoter le bras et de quitter l’interview inachevée, la tête secouée par l’émotion.

La rencontre s’est déroulée dans une atmosphère électrique, les joueurs égyptiens et leur staff technique ayant contesté plusieurs décisions arbitrales, notamment en réclamant un penalty juste avant l’action menant au but victorieux argentin.

Scaloni n’était pas le seul à être submergé par l’émotion : l’attaquant égyptien Mostafa Zico a fondu en larmes en zone mixte et a critiqué l’arbitre français François Litxer, tandis que Lionel Messi, le capitaine argentin, pleurait de joie après cette qualification spectaculaire.

En conférence de presse, Scaloni est revenu sur ses émotions : « Ce que nous avons accompli aujourd’hui n’a rien à envier à aucun des exploits que nous avons réalisés auparavant avec cette équipe. »

Il a ajouté : « J’ai pleuré parce que je suis quelqu’un d’émotif, mais cette équipe n’abandonnera jamais le peuple argentin. J’ai vécu les mêmes souffrances que les supporters, mais c’est justement pour cela que je suis entraîneur : pour vivre de tels moments. Pour tous ceux qui aiment le football, ces émotions n’ont pas de prix. »