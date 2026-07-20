Vidéo : une star argentine assène un camouflet à Trump !

La présence du président américain Donald Trump à la cérémonie de remise du titre de champion du monde 2026 à l’équipe d’Espagne, vainqueur 1-0 de l’Argentine en finale, a provoqué une vive polémique sur les réseaux sociaux. Le défenseur argentin Cristian Romero l’a ostensiblement ignoré, tandis que le capitaine de la sélection espagnole, Rodri, a demandé au président de la Fédération internationale de football (FIFA), Gianni Infantino, de l’écarter de la photo officielle des champions.

Une séquence vidéo, diffusée à grande vitesse sur les réseaux sociaux, montre le défenseur argentin Cristian Romero ignorer ostensiblement le président américain, présent pour remettre les trophées aux vainqueurs et aux finalistes, sans lui adresser la moindre poignée de main, un geste interprété comme une prise de position politique explicite.

Sa présence a d’ailleurs été jugée envahissante lors de la photo officielle des champions : il est resté aux côtés des joueurs espagnols pour la photo finale, alors que le protocole veut que les officiels s’écartent après la remise des trophées.

Selon plusieurs sources, Rodri, capitaine de la Roja et désigné meilleur joueur du tournoi, aurait alors demandé à Gianni Infantino d’écarter Trump pour que la photo mette en valeur les champions du monde et leur staff, préservant ainsi l’unicité de ce moment historique.

Malgré cette demande explicite du capitaine du champion du monde, le président américain est resté sur la photo officielle aux côtés de la « Roja », suscitant de vives critiques sur les réseaux sociaux, où nombreux sont ceux qui ont vu dans sa présence envahissante une instrumentalisation politique de l’événement sportif.

Rappelons que Donald Trump, de retour à la Maison Blanche en janvier 2025 pour un second mandat, avait tenu à assister en personne à la finale de la Coupe du monde coorganisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique, afin de souligner le rôle de son pays dans le plus grand tournoi mondial.