Le capitaine de l’équipe de France et attaquant du Real Madrid, Kylian Mbappé, a fait une apparition médiatique inhabituelle à la veille de la rencontre face à l’Irak, programmée mardi prochain au stade Al-Bayt, à l’occasion de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

L’attaquant du Real Madrid s’est illustré lors du premier match contre le Sénégal, marquant deux buts et menant les Bleus à une victoire 3-1.

Alors que les Bleus peaufinent leur préparation en vue de défier l’Irak, l’attaquant du Real Madrid a été filmé aux côtés de l’équipe d’analystes vidéo de l’équipe de France, en train d’étudier la rencontre amicale de ses partenaires.

Selon le site Foot Mercato, « lors de cette séance, le capitaine des Bleus a analysé la performance de ses partenaires, endossant le rôle d’analyste aux côtés des membres du staff technique chargés d’étudier les mouvements, la performance et les phases de jeu de l’équipe de Didier Deschamps. »

Le site conclut : « Cet investissement total, rare chez les joueurs, témoigne une nouvelle fois du professionnalisme de la star française. Au final, Mbappé reste sous les projecteurs, même en dehors du terrain. »

Rappelons que les Bleus feront face à la Norvège lors de la troisième journée, le vendredi 26 juin en soirée.







