Vidéo : une image qui a stupéfié les supporters… Endrick refuse le cadeau de Vinícius

Le Brésilien Endrick Felipe a laissé passer une occasion en or, offerte par son coéquipier Vinícius Júnior, lors du match des huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 face à la Norvège, dimanche soir au stade de New York.

L’Italien Carlo Ancelotti, sélectionneur de la Seleção, a fait entrer le jeune attaquant à la 58^e minute en remplacement de Matheus Cunha pour dynamiser l’attaque et percer le verrou norvégien.

Dès la 59^e minute, il se présente seul face au but après une passe millimétrée de Vinícius Júnior, mais il contrôle dans la surface puis envoie le ballon à côté du poteau, gâchant une occasion en or qui aurait pu offrir l’avantage à la « Seleção ».

Auparavant, la Seleção s’était qualifiée pour les huitièmes de finale en battant le Japon 2-1, puis avait enchaîné avec deux succès 3-0 contre Haïti et l’Écosse après un nul inaugural 1-1 face au Maroc. La Seleção avait entamé son parcours par un nul (1-1) face au Maroc, puis enchaîné deux succès (3-0) contre Haïti et l’Écosse pour valider son billet pour les phases à élimination directe.

De son côté, la Norvège s’est distinguée comme l’une des équipes les plus spectaculaires de cette édition, avec pas moins de 18 buts inscrits ou encaissés en quatre matchs, illustrant un style de jeu résolument offensif.

Malgré sa lourde défaite contre la France (4-1) en phase de groupes, la sélection scandinave a rapidement retrouvé son équilibre et validé son billet pour les huitièmes de finale après sa victoire 2-1 face à la Côte d’Ivoire au tour précédent, se qualifiant ainsi pour défier la Seleção.