Sergio Ramos a suscité une vive polémique après avoir partagé sur son compte Instagram une photo de lui enlaçant le capitaine de la sélection argentine Lionel Messi, son ancien coéquipier au Paris Saint-Germain. À première vue, l'image semblait authentique.

Mais les internautes ont découvert par la suite qu'elle avait été générée par l'intelligence artificielle afin d'immortaliser un moment partagé avec Lionel Messi à l'issue de la finale de la Coupe du monde 2026.

De ce fait, beaucoup ont cru que cette accolade entre Ramos et Messi n'avait pas eu lieu. Pourtant, des séquences vidéo diffusées ultérieurement ont montré que la scène était bien réelle, mais qu'aucune photographie n'avait été prise pour documenter ce moment. C'est pourquoi l'ancienne star de la Roja a utilisé une image retouchée par l'intelligence artificielle sur son compte Instagram.

Ce qui a révélé que l'image utilisée sur le compte de Ramos était retouchée, ce sont plusieurs indices apparus sur le design du maillot de Messi avec la sélection argentine.

Parmi les plus marquants figure l'absence du badge officiel de la Coupe du monde sur la manche droite, ainsi qu'un design qui ne correspondait pas à la tenue officielle vu de dos, où apparaissaient deux lignes verticales rappelant le design du maillot de la saison 2024-2025, alors que le maillot actuel repose sur une seule ligne large.

L'image utilisait également une ancienne police pour écrire le nom de Messi et son numéro, au lieu de la police officielle adoptée pour le Mondial.

Malgré ces indices, l'image a connu un large engouement, considérée comme la trace d'un moment symbolique réunissant deux des plus grandes stars des deux dernières décennies, après de longues années d'une rivalité acharnée lors des Clasicos espagnols, avant qu'ils ne deviennent coéquipiers au Paris Saint-Germain.

À lire aussi :

Des questions directes... Les détails de la réunion entre Salah et l'entraîneur de Besiktas

Nouvelle déclaration de Motsepe au sujet du litige entre le Maroc et le Sénégal

