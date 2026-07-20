Vidéo : une boutade vise une star argentine… et Yamal répond en deux mots

L’Espagne a célébré une immense fête populaire lors du défilé qui s’est prolongé jusqu’à la place de Cibeles, dès l’arrivée de l’équipe dans la capitale, Madrid, après avoir conquis son deuxième titre de championne du monde en battant l’Argentine 1-0 dimanche soir.

Une journée inoubliable dans la capitale espagnole, où les rues étaient noir de monde. Ce lundi a aussi offert son lot d’anecdotes, notamment une banderole lancée en direction de Lamine Yamal et retombée sur le toit du bus de la Roja, comme le relate Marca.

Sur cette banderole figurait la photo de son petit frère Ken, dont les images ont largement circulé pendant la Coupe du monde en raison de ses célébrations depuis les tribunes.

De l’autre côté, un message humoristique adressé à Paredes et Gavi annonçait : « La nuit de la septième année. Paredes contre Gavi », référence à l’événement de boxe organisé par l’influenceur Ibai Llanos.

Lamine Yamal a pris connaissance du message et a répondu : « On se voit là-bas ».

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Selon Marca, cette allusion concernait Javi et Leandro Paredes, l’un des joueurs argentins ayant commis le plus de fautes en finale et que les supporters espagnols jugent particulièrement rugueux.

Lors d’une altercation au cours de laquelle Paredes a frappé Éric García, Javi est intervenu pour défendre son coéquipier, mais le joueur argentin s’en est également pris à lui après le coup de sifflet final.

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