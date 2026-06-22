Vidéo : une bagarre avortée… Les fils de Messi volent la vedette

Les tribunes du stade Arrowhead de Kansas City ont été le théâtre d’une scène familiale amusante, lors du match au cours duquel Lionel Messi a inscrit un triplé et mené l’Argentine à la victoire face à l’Algérie, pour le match d’ouverture des deux équipes à la Coupe du monde 2026.

Une séquence vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux montre que ses fils Thiago et Mateo ont failli se quereller au sujet d’un objet, obligeant leur mère Antonella Roccuzzo à intervenir pour calmer les esprits et éviter que la situation ne dégénère.

Les images montrent Thiago poursuivant Mateo entre les sièges, les deux frères semblant plus concentrés sur leur différend que sur les exploits de leur père, auteur d’un triplé au même moment sur la pelouse.

Après avoir rejoint l’Allemand Miroslav Klose au classement des meilleurs buteurs de l’histoire de la Coupe du monde (16 buts), Messi pourrait même devenir le recordman absolu lors de la 2e journée du groupe J, ce lundi face à l’Autriche, avant de conclure la phase de groupes contre la Jordanie dimanche prochain.

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