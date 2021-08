Video - Un serpent interrompt un match en Russie

A l’occasion du match entre Sotchi et Akhmat Grozny, un serpent est venu interrompre la partie après son intrusion sur la pelouse.

Scène pour la moins cocasse dans le championnat russe le week-end dernier. Le match en Tchétchénie entre Akhmat Grozny et le PFC Sotchi a été brièvement interrompu après la découverte d’un serpent sur la pelouse.

Le personnel jardinier présent dans l’enceinte s’est chargé de faire fuir le reptile avec des râteaux et des fourches.

Un membre avait bien tenté de faire sortir la créature rampante du terrain avec son pied, sans succès.

Il s'est ensuite penché avec une main tendue, envisageant clairement de saisir la créature potentiellement dangereuse.

Plutôt que de prendre des risques inutiles, c’est bien à l’aide d’une fourche et de l’une de ses dents que le serpent a été mis hors d’état de nuire et en lieu sûr.

Après quelques minutes d’interruption, le match a finalement repris et ce sont bien les visiteurs de Sotchi qui en sont sortis vainqueurs (2-1). Un succès qui permet au club de remonter à la sixième place et à hauteur de son adversaire du jour.

En haut du classement, on retrouve les habitués de la course au titre avec le Zenit St Petersburg, Rubin Kazan, Dynamo Moscou et Lokomotiv Moscou qui ont tous six points sur six possibles.