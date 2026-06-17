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Austria 2026Getty Images

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Vidéo : un moment difficile… La Jordanie encaisse un but historique face à l'Autriche

Autriche vs Jordanie
Autriche
Jordanie
Coupe du monde
R. Schmid
Autriche
Jordanie
É.-U.

Un but inscrit d’une frappe précise

La sélection jordanienne a fait son entrée dans l’histoire de la Coupe du monde en disputant, pour la première fois, l’édition en cours. Toutefois, ses débuts ont été immédiatement compliqués par l’ouverture du score autrichienne, ce mercredi matin.

Les Autrichiens ont ouvert le score à la 20^e minute par l’intermédiaire de Romano Schmid, auteur d’une première touche de contrôle orienté à la limite de la surface, avant d’enrouler sa frappe du droit et de loger le ballon dans la lucarne droite du gardien Yazid Abu Laila.

Schmid inscrit ainsi le premier but de l’histoire des Jordaniens en phase finale de Coupe du monde, lors de leur tout premier match dans la compétition.

Les Jordaniens, déterminés à réagir, savent qu’un résultat positif leur offrirait un précieux élan dans un groupe difficile comprenant également l’Argentine et l’Algérie.

Grâce à ce but, l’Autriche prend provisoirement la tête du groupe J, où l’Argentine avait plus tôt battu l’Algérie 3-0 grâce à un triplé de Lionel Messi.

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