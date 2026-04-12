Le VfB Stuttgart a dominé le FC Hambourg (4-0) lors de la 29e journée de Bundesliga.

La rencontre a été marquée par la performance remarquable du milieu marocain Bilal El Khannous.

Le milieu marocain a conclu le festival offensif des siens en transformant, à la 86^e minute, une frappe limpide aux abords de la surface pour battre le gardien hambourgeois.

Avec 56 points, Stuttgart occupe la 3e place du classement de la Bundesliga.

Hambourg, de son côté, reste bloqué à 31 points et pointe à la 12e place.

Cette saison, Al-Khnous a pris part à 38 rencontres toutes compétitions confondues, inscrivant 9 buts et délivrant 6 passes décisives.

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