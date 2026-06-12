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Netherlands v Algeria - International FriendlyGetty Images Sport

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Vidéo : un incident d’espionnage dévoile les secrets de l’équipe d’Algérie juste avant son match face à l’Argentine

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É.-U.

L’Algérie lève son embargo sur la Coupe du monde 2026

Renforcées par l’Algérie autour de son camp d’entraînement de Lawrence, dans le Kansas, les mesures de sécurité n’ont pas suffi à protéger les secrets des « Guerriers du désert » en vue de la Coupe du monde 2026.

Des images captées par un drone appartenant à une chaîne de télévision américaine ont survolé les séances et dévoilé ce que la délégation voulait tenir à l’écart des regards, déclenchant une nouvelle crise à quelques jours du coup d’envoi de la Coupe du monde.

Depuis son arrivée aux États-Unis, le staff algérien a imposé un huis clos total aux entraînements, interdit toute prise de vue aux personnes extérieures à la délégation officielle – dont fait partie le gardien Luca Zidane – et même le dernier match amical contre la Bolivie s’est déroulé sans public ni retransmission télévisée.

Pourtant, ce dispositif a été contourné par la technologie : la chaîne KMBC 9, affiliée à ABC, a déployé des drones au-dessus du terrain d’entraînement et diffusé en direct des images des joueurs exécutant les consignes techniques, une intrusion qualifiée par des sources proches de la Fédération algérienne de « violation flagrante de la vie privée de l’équipe ».

Selon le journal espagnol AS, la colère algérienne ne s’est pas limitée aux images aériennes : Óscar Villegas, le sélectionneur de la Bolivie, a confirmé que la décision de fermer le match amical était purement algérienne, déclarant : « C'est leur décision, pas la nôtre, nous la respectons, ce sont eux qui joueront la Coupe du monde », et la rencontre s'est soldée par une victoire 4-0 de l'Algérie.

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Des sources internes à la Fédération algérienne ont toutefois démenti toute volonté de cacher leurs préparatifs à l’Argentine, et notamment à Lionel Scaloni, assurant que cette discrétion répondait uniquement aux protocoles de sécurité en vigueur sur les terrains d’entraînement.

La colère de la délégation a été exacerbée par les déclarations du gardien bolivien Carlos Lampe à la chaîne TyC Sports, qui a brisé le silence et révélé certains aspects du jeu algérien : « L’Algérie est une équipe qui ne presse pas bien, sa défense est plutôt statique et elle se base beaucoup sur les contres-attaques. »

Au final, entre les images aériennes de KMBC 9 et l’analyse de Lampe, les préparatifs algériens sont plus exposés que ne l’avait anticipé Petković.

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