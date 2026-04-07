Vidéo : un coup de théâtre… Diaz réduit le Bernabéu au silence

Le Colombien Luis Díaz, star du Bayern Munich, a fait monter la tension dans ce choc au sommet entre le Real Madrid et le club bavarois au stade Santiago Bernabéu, en ouvrant le score.

Les deux équipes s'affrontent ce mercredi soir lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions.

Díaz a marqué son but à la 41e minute, à la suite d'une attaque surprise de l'équipe bavaroise, lors de laquelle Gnabry a passé le ballon à Díaz qui s'était échappé par l'arrière : le Colombien s'est glissé derrière Trent Alexander-Arnold, prenant le joueur anglais au dépourvu, puis a tiré directement dès la première touche pour envoyer le ballon dans les filets du gardien Lunin.

Selon le site de statistiques Squawka : « Seul son coéquipier Michael Olise (40) a surpassé Luis Diaz en nombre de contributions offensives (38 buts : 23 buts marqués et 15 passes décisives) hors penalties, toutes compétitions confondues, parmi les clubs des cinq grands championnats européens cette saison. »

Lors des quatre derniers matchs de Ligue des champions, le brillant Diaz a délivré 3 passes décisives et inscrit un but.

La première mi-temps s'est terminée sur un avantage d'un but pour le Bayern Munich, sans réponse, dans un contexte de nette domination bavaroise.