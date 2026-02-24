Traduit par

VIDÉO : Tottenham 1-4 Arsenal - les VRAIS moments forts ! Avec Neymar dans le rôle du nouvel entraîneur de plongeon des Gunners et Viktor Gyokeres embarrassant Guglielmo Vicario

442oons présente les temps forts de la victoire écrasante d'Arsenal dans le derby du nord de Londres contre Tottenham. Avec des apparitions de Neymar, Thomas Frank et Dele Alli, regardez Eberechi Eze et Viktor Gyokeres démanteler les Spurs pour consolider l'avance des Gunners en tête du classement de la Premier League.