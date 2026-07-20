Vidéo : Sofiane Benjedida enflamme les supporters de l'Ahly avec son premier message

L’Al-Ahly a finalisé l’un des transferts phares de ce mercato estival, en recrutant l’attaquant marocain Sofiane Benjida. Le joueur, qui arrive en provenance du Maghreb de Fès, s’est imposé comme l’un des avant-postes les plus redoutables du championnat marocain lors d’une saison remarquable. Dès son arrivée à la « Forteresse rouge », il a adressé un message enthousiaste aux supporters, promettant de donner le meilleur de lui-même pour conquérir des titres et combler les attentes des fans.

Le club égyptien a officialisé l’arrivée de l’attaquant marocain en provenance du Moghreb de Fès, pour un contrat de trois saisons.

Dans un communiqué publié sur le site officiel du club, l’attaquant a confié : « Je suis très heureux de rejoindre l’Al-Ahly, le club du siècle en Afrique. Si Dieu le veut, je serai à la hauteur de la confiance qui m’est accordée et je ferai le bonheur des supporters de l’Al-Ahly partout dans le monde. »

L’attaquant marocain a ajouté : « Al-Ahly est un grand club, et porter son maillot est un honneur pour n’importe quel joueur. Si Dieu le veut, je donnerai le meilleur de moi-même pour l’équipe. »

Il conclut : « Dès la première seconde, j’ai senti l’amour des supporters de l’Al-Ahly et j’espère qu’ensemble nous remporterons tous les titres pour les rendre fiers… Sofiane Benjedida est désormais un vrai Al-Ahlyiste. »

Le contrat entre l’Al-Ahly et Benjedida fait suite à la saison exceptionnelle qu’il a réalisée sous le maillot du Maghreb de Fès, où il a été l’une des figures de proue de l’équipe et a contribué directement à son sacre en championnat du Maroc.

L’attaquant marocain a affiché des performances offensives remarquables tout au long de la saison, terminant meilleur buteur du championnat marocain avec 20 réalisations.

Au total, il a pris part à 31 rencontres toutes compétitions confondues, contribué à 22 buts (20 réalisations et 2 passes décisives) et confirmé son statut de buteur prolifique, suscitant l’enthousiasme des supporters du club du Caire, qui voient en lui un renfort de poids pour les saisons à venir.