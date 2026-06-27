Vidéo : Shoubir arrête un penalty face à l'Iran

Le gardien égyptien Mustafa Shubair a repoussé un penalty face à l’Iran lors de la troisième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

L’arbitre a sifflé le penalty après que le défenseur égyptien Mohamed Abdel-Moneim a raté sa passe et a heurté le pied de l’attaquant Mehdi Taremi.

Le gardien égyptien a brillamment repoussé la tentative de Taremi, permettant aux Pharaons de conserver l’avantage acquis dès la 5^e minute par le milieu de terrain Mahmoud Saber.

Avant le coup d’envoi de la troisième journée, les Pharaons occupent la tête du groupe 7 avec 4 points et assurent ainsi leur qualification pour les seizièmes de finale.

Il s’agit de la première qualification des Pharaons pour le deuxième tour de l’histoire de leur participation à la Coupe du monde, puisqu’ils avaient déjà pris part à trois éditions au cours desquelles ils avaient été éliminés dès le premier tour.



