L'Égyptien Mohamed Salah, star de Liverpool, a retrouvé le chemin des filets en Premier League en inscrivant un but magnifique ce soir face à Fulham, lors de la 32^e journée du championnat d'Angleterre, au stade d'Anfield.

Sous pression, Liverpool n’avait pas le droit à l’erreur pour rester dans la course à la Ligue des champions. Les Reds ont regagné les vestiaires sur un score de 2-0 grâce à leurs deux stars, dont Salah.

À la 40^e minute, l’Égyptien, servi par son coéquipier néerlandais Cody Gakpo, a lobé le gardien allemand Bernd Leno d’une frappe sublime, sous les acclamations de la foule qui scandait « Le roi égyptien ».

Son précédent but en Premier League remontait à la 29^e journée, lors de la défaite 1-2 contre Wolverhampton.

L’international égyptien avait été laissé au repos lors du quart de finale aller de la Ligue des champions face au Paris Saint-Germain, perdu 0-2, sur décision stratégique de l’entraîneur Arne Slot, mais le technicien néerlandais l’a immédiatement réintégré dans le onze de départ ce samedi.