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Vidéo : Salah retrouve son efficacité avec une superbe réalisation face à Fulham

Liverpool vs Fulham
Liverpool
Fulham
Premier League
M. Salah
Angleterre
Égypte

La star égyptienne est actuellement muette devant les buts depuis deux journées de Premier League.

L'Égyptien Mohamed Salah, star de Liverpool, a retrouvé le chemin des filets en Premier League en inscrivant un but magnifique ce soir face à Fulham, lors de la 32^e journée du championnat d'Angleterre, au stade d'Anfield.

Sous pression, Liverpool n’avait pas le droit à l’erreur pour rester dans la course à la Ligue des champions. Les Reds ont regagné les vestiaires sur un score de 2-0 grâce à leurs deux stars, dont Salah.

À la 40^e minute, l’Égyptien, servi par son coéquipier néerlandais Cody Gakpo, a lobé le gardien allemand Bernd Leno d’une frappe sublime, sous les acclamations de la foule qui scandait « Le roi égyptien ».

Son précédent but en Premier League remontait à la 29^e journée, lors de la défaite 1-2 contre Wolverhampton.

L’international égyptien avait été laissé au repos lors du quart de finale aller de la Ligue des champions face au Paris Saint-Germain, perdu 0-2, sur décision stratégique de l’entraîneur Arne Slot, mais le technicien néerlandais l’a immédiatement réintégré dans le onze de départ ce samedi.

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