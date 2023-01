VIDÉO - Revivez la semaine constrastée de Nuno Tavares

Déjà buteur contre Toulouse, Nuno Tavares a remis le couvert ce lundi pour donner l'avantage à l'OM. Avant de se faire exclure pour un vilain geste.

C'est ce qu'on peut appeler une semaine pour le moins contrastée. En 5 jours, le Portugais de l'OM Nuno Tavares est passé par toutes les émotions. Entre maladie, buts et exclusion, retour sur la semaine contrastée sur le latéral gauche marseillais.

De buteur à exclu en un seul coup de pied

Jeudi dernier, contre Toulouse, Nuno Tavares était attendu sur le côté gauche des Phocéens. Mais, juste avant la rencontre, il a été pris de vomissements et a dû laisser sa place à Sead Kolašinac. Mais Igor Tudor a tenu à lui donner du temps de jeu et le Portugais lui a bien rendu : 20 minutes après être monté au jeu, Tavares mettait un terme au festival contre le Téfécé en inscrivant le sixième but des Marseillais. Histoire de montrer qui était le patron du couloir gauche de l'OM.

Fort de cette excellente montée au jeu, Tavares était aligné d'entrée ce lundi soir lors du déplacement marseillais à Montpellier. Auteur d'un match solide en première mi-temps, le Portugais sort de sa boîte à la 47e pour donner l'avantage aux Phocéens d'une magnifique frappe du pied droit. Mais après ce but, le latéral gauche est petit à petit sorti de son match. De plus en plus brouillon, il est exclu à la 86e pour un vilain geste d'humeur sur Arnaud Souquet. Histoire de montrer pourquoi il est critiqué pour son irrégularité. La boucle est bouclée.