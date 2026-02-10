VIDÉO : Liam Rosenior donne son avis sur son premier mois à la tête de Chelsea et réagit au retour en forme de Cole Palmer.

Le manager de Chelsea, Liam Rosenior, revient sur son premier mois à la tête des Blues, soulignant qu'il y a eu des « signes encourageants » avant de féliciter les joueurs pour leur attitude lors des nombreuses réunions d'équipe qu'il a organisées. L'ancien entraîneur principal de Strasbourg s'est également montré encouragé par la remontée en forme de Cole Palmer et espère voir d'autres progrès de ce type à l'avenir.

