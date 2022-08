VIDEO : Lewandowski visé par des "Hala Madrid" à Munich

De passage à Munich pour dire au revoir à ses ex-coéquipiers, Robert Lewandowski est tombé sur des supporters un peu taquins.

Après huit ans d’excellents et loyaux services, Robert Lewandowski a quitté le Bayern Munich cet été pour rejoindre le FC Barcelone, contre 50 millions d’euros. Près de deux semaines après son transfert, le buteur est revenu en Allemagne ce mardi pour dire au revoir à ses ex-coéquipiers.

En attendant le Clasico…

Un au revoir définitif, et bien plus formel que celui d’il y a deux semaines, lorsque le Polonais a enfin obtenu gain de cause auprès de ses dirigeants après un long bras de fer. Il avait alors salué l’effectif munichois de manière express, mais il a donc fini par se rattraper.

"Lewy" a aussi dit au revoir aux supporters bavarois venus le voir, mais il est tombé sur quelques taquins. Alors qu’il s’apprêtait à quitter la Sabener Strasse dans sa voiture de sport, l’ancien joueur de Dortmund a entendu le slogan… du Real Madrid !

"Hala Madrid", ont chanté quelques supporters avant que Lewandowski ne s’en aille dans sa voiture de sport. Et même un "Benzema !" scandé en fin de vidéo, en attendant le Clasico entre le Barça et le Real Madrid pour voir le duel entre deux des meilleurs attaquants du monde.