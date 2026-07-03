Vidéo : les supporters algériens surprennent Petković par une réaction indignée

Les supporters algériens sont en colère après l’élimination des « Guerriers du désert » face à la Suisse en huitièmes de finale de la Coupe du monde.

Le parcours des Verts s’est ainsi arrêté dès les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026, suite à une défaite 0-2 face à la Suisse.

Les caméras du site algérien « Dezad News » ont capté les sifflets adressés à Vladimir Petković, le sélectionneur bosnien des Verts, alors qu’il quittait la pelouse.

Les Algériens avaient entamé leur campagne par une défaite 0-3 face à l’Argentine, tenante du titre, avant de battre la Jordanie 2-1 et de partager les points avec l’Autriche (3-3).

Les Verts ont finalement décroché leur billet pour les 16es de finale en terminant troisièmes du groupe J avec 4 points, au titre des meilleurs troisièmes.

Déjà pointé du doigt après l’élimination en quart de finale de la CAN 2025 face au Nigeria, le technicien bosnien est désormais sous le feu des critiques.