Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Switzerland v Algeria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traduit par

Vidéo : les supporters algériens surprennent Petković par une réaction indignée

Suisse vs Algérie
Suisse
Algérie
Coupe du monde
V. Petkovic
Suisse
Algérie

Les supporters algériens sont en colère après l’élimination des « Guerriers du désert » face à la Suisse en huitièmes de finale de la Coupe du monde.

Le parcours des Verts s’est ainsi arrêté dès les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026, suite à une défaite 0-2 face à la Suisse.

Les caméras du site algérien « Dezad News » ont capté les sifflets adressés à Vladimir Petković, le sélectionneur bosnien des Verts, alors qu’il quittait la pelouse.

Les Algériens avaient entamé leur campagne par une défaite 0-3 face à l’Argentine, tenante du titre, avant de battre la Jordanie 2-1 et de partager les points avec l’Autriche (3-3).

Les Verts ont finalement décroché leur billet pour les 16es de finale en terminant troisièmes du groupe J avec 4 points, au titre des meilleurs troisièmes.

Coupe du monde
Suisse crest
Suisse
SUI
team-logo
À déterminer
À déterminer

Déjà pointé du doigt après l’élimination en quart de finale de la CAN 2025 face au Nigeria, le technicien bosnien est désormais sous le feu des critiques.

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google