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USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir

Traduit par

Vidéo : les joueurs belges se moquent de Trump !

États-Unis vs Belgique
États-Unis
Belgique
Coupe du monde
R. Lukaku
É.-U.
Belgique

Qu'ont-ils fait ?

Non seulement l’équipe de Belgique a dominé les États-Unis 4-1 en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, Les Diables Rouges ont également adressé un message provocateur directement au président américain Donald Trump : plusieurs joueurs ont imité sa « célèbre danse » pour célébrer le quatrième but de Romelu Lukaku, une moquerie ouverte de son intervention dans l’affaire Folarin Balogun.

Selon plusieurs médias, cette célébration était une réponse directe à l’intervention personnelle de Trump auprès du président de la FIFA, Gianni Infantino, afin de faire lever la suspension de Balogun, un précédent qui a suscité une vaste polémique mondiale sur l’équité de la compétition et les ingérences politiques dans le sport.

La séquence, diffusée à grande vitesse sur les réseaux sociaux, a été perçue par de nombreux internautes comme une « gifle symbolique » assénée au camp américain, quelques jours après la polémique sur la légitimité de la participation de Balogun, finalement peu influent sur la rencontre malgré les pressions pour le voir aligner.

La Fédération belge avait multiplié les recours officiels pour contester l’éligibilité de Balgoun, estimant que la décision violait les règlements de la FIFA, tandis que les révélations sur les pressions de la Maison Blanche ont relancé un débat mondial sur la politisation du football et le favoritisme.

En conclusion, les Diables Rouges ont adressé un message sans équivoque : sur le terrain, la performance sportive prime sur toute pression politique.

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