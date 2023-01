VIDÉO – Le très bel accueil du public lensois pour Mbappé

En avant-match du duel au sommet contre le PSG, le public lensois a démontré sa réputation d'incroyable public en acclamant le nom de Kylian Mbappé.

En marge du duel opposant le RC Lens, 2ème de Ligue 1 Uber Eats, au PSG, 1er du championnat, les supporters du Nord ont montré beaucoup de sportivité. Au moment où le speaker annonçait la titularisation de Kylian Mbappé, le stade tout entier a décidé d'acclamer l'attaquant parisien. Un geste rare mais bourré de respect, chapeau!





Toujours sur Mbappé, Thierry Henry est revenu au micro d'Amazon Prime sur la frustration de l'attaquant des Bleus d'avoir perdu cette finale : « Ça m’est arrivé aussi de perdre une finale de Coupe du Monde. Tu ne la digères pas, tu vis avec. Ce n’est pas toujours évident. Mais Mbappé est un perfectionniste. Marquer 3 buts en finale et ne pas la gagner, ce n’est pas toujours évident à digérer. Maintenant, il est revenu, et c’était la chose la plus simple pour pouvoir effacer ça de sa tête. » Avant d'ajouter, l'oeil rieur : « Mais il faut aussi récupérer mentalement et je pense qu’il le fera contre Chateauroux en Coupe de France. »