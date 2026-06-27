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France v Iraq: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir

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Vidéo : le comportement étrange de Mbappé suscite la polémique face à la Norvège

Norvège vs France
Norvège
France
Coupe du monde
Kylian Mbappé
Norvège
France
É.-U.

Qu’a donc réalisé la star du Real Madrid ?

Kylian Mbappé a provoqué une vive polémique lors du match France-Norvège, comptant pour la Coupe du monde 2026, en remettant son brassard de capitaine à l’arbitre anglais Michael Oliver plutôt qu’à son coéquipier Aurélien Tchouaméni lors de son remplacement en seconde période, une scène peu habituelle sur les terrains.

Selon le quotidien espagnol AS, ce choix s’inscrivait dans le respect des nouvelles directives : tout joueur remplacé doit quitter le terrain en moins de dix secondes sous peine de carton jaune. Mbappé évitait ainsi une sanction qui aurait contraint les Bleus à jouer à dix pendant une minute. d’où sa décision de confier aussitôt le brassard à l’arbitre, qui l’a transmis à Tchouaméni.

Cet incident a suscité une vague de commentaires parmi les supporters et les analystes, certains estimant qu’appliquer la règle de la sorte constituait « une interprétation stricte du règlement », rappelant que, traditionnellement, le capitaine remet son brassard directement à son coéquipier, sans l’intervention d’un tiers, « et certainement pas de l’arbitre ».

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Malgré la polémique, les Bleus ont poursuivi leur parcours sans accroc, terminant en tête du groupe A grâce à leur large victoire 4-1 face à la Norvège, Ousmane Dembélé s’illustrant notamment en inscrivant un triplé. tandis que Kylian Mbappé a délivré deux passes décisives. La sélection norvégienne a quant à elle rejoint ses homologues français au tour suivant en terminant deuxième de son groupe.

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