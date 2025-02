VIDÉO - Le but somptueux de Kylian Mbappé contre City !

Real Madrid vs Manchester City

Kylian Mbappé a frappé fort d’entrée face à Manchester City en Ligue des Champions. Un but sensationnel qui a mis le Bernabéu en ébullition.

Il n’aura fallu que quatre minutes à Kylian Mbappé pour faire parler son talent. Sur son premier ballon du match, ce mercredi face aux Sky Blues, l’attaquant français a parfaitement exploité une ouverture lumineuse de Raúl Asencio. Profitant d’une erreur de placement de Rúben Dias, Mbappé s’est infiltré entre les défenseurs anglais avant d’ajuster Ederson d’un lob magistral.

Un éclair de génie après quatre minutes

Un geste pur, une finition d’exception et une célébration devant un Santiago Bernabéu en fusion. Un but qui démontre, une fois de plus, la capacité du Français à répondre présent dans les moments clés.

Attendu comme l’arme fatale des Merengues, Mbappé a répondu avec brio face à Manchester City. Déjà buteur à l’aller, où il avait arraché l’égalisation, il s’est encore illustré au retour avec ce cinquième but en dix matchs de Ligue des Champions cette saison.

Getty Images Sport

Une année 2025 exceptionnelle pour Mbappé

Ce but a offert une bouffée d’air aux supporters madrilènes, qui redoutaient une soirée difficile contre les hommes de Pep Guardiola. Mais avec un Mbappé à ce niveau, le Real Madrid peut croire en ses chances. Son impact est indéniable : 26 buts en 38 matchs toutes compétitions confondues cette saison, dont 12 sur ses 11 dernières apparitions.

Si certains se demandaient si Mbappé serait le véritable leader offensif du Real, la réponse est désormais évidente. Il incarne la nouvelle ère madrilène, prouvant qu’il est l’homme des grands soirs et l’un des attaquants les plus redoutables du moment.

Revivez son but exceptionnel en vidéo et appréciez la finesse du geste : un pur chef-d’œuvre qui restera dans les mémoires du Bernabéu.