VIDÉO - Latour dépasse les bornes, Rouyer menace de quitter l’Equipe du Soir

Olivier Rouyer, consultant de la chaine L’Equipe, a été à deux doigts d’abandonner son poste lors de l’émission L’Equipe du Soir.

Olivier Rouyer, ancien international français, est connu pour sa bonne humeur. Mais, mercredi soir, il l’a totalement perdue. La faute à Bertrand Latour, qui l’a provoqué avec une blague de mauvais gout.

Rouyer hors de lui à cause d’une blague de mauvais gout

Lors d’un début sur la responsabilité de Didier Deschamps sur le mauvais visage affiché par l’équipe de France à l’Euro, Rouyer a exposé son point de vue. Appelé à réagir, Bertrand Latour lui a osé dire qu’il a perdu de sa pertinence dans les analyses depuis qu’il a abandonné sa carrière de footballeur pour s'occuper cafetiers à Nancy.

Avant même que Latour ne finisse de parler, Rouyer a réagi. Hors de lui, il a menacé de quitter le plateau. « Si tu veux, je peux m’en aller, si tu dis des conneries comme ça... C’est insupportable (...) Des fois tu me saoules », a-t-il lâché. L’émission passant en direct, la scène a donc été vue par des millions de téléspectateurs.

Latour finit par s’excuser

L’ancien coéquipier de Michel Platini en Bleu n’avait plus envie de plaisanter et a demandé des excuses pour ce « manque de respect et un humour fort déplacé ». Giovanni Castaldi, le présentateur de l’émission, les lui a présentés. Et Latour l’a fait à son tour.

Tout en faisant son mea culpa, Latour, qui intervenait en duplex depuis l’Allemagne, a souligné que si l’émission ne se faisait qu’au premier degré alors ça ne serait plus du tout drôle. Une façon surprenante de s’excuser.

Rouyer a fini par se calmer, mais il n’avait plus trop la tête à débattre. Encore étonné qu’une personne qu’il dépasse d’une quarantaine d’années fasse preuve d’autant d’insolence à son endroit. A noter qu'avant même leur accrochage du jour, il ne portait pas Latour dans son coeur. Il y a quelques années, il le décrivait comme "une petite peste".