Traduit par

VIDÉO : Lamine Yamal en échange de TROIS stars du PSG ?! Les trois attaquants de GOAL discutent d'un transfert hypothétique - et très controversé - dans le monde du football

Le FC Barcelone envisagerait-il de vendre Lamine Yamal en échange d'Achraf Hakimi, Nuno Mendes et Vitinha ?! Est-il envisageable que le Real Madrid envisage de se séparer de trois de ses stars pour Erling Haaland ? Et que diriez-vous de Declan Rice contre Rodri ET Tijjani Reijnders ? Les trois attaquants de GOAL débattent d'une série de transferts hypothétiques dans le monde du football.