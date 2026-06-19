Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traduit par

Vidéo : la VAR annule un hors-jeu inexistant et provoque l’explosion de joie du camp américain

États-Unis
Coupe du monde
États-Unis vs Australie
Australie
É.-U.
Australie

Polémique arbitrale…

Lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, la technologie d’assistance vidéo (VAR) a validé le deuxième but de l’équipe américaine contre l’Australie, malgré une vive polémique parmi les supporters et les analystes.

Tout a commencé lorsque l’arbitre assistant a signalé un hors-jeu de Balugon, entraînant l’annulation du but. Cependant, l’arbitre central a immédiatement consulté la VAR. Après un examen minutieux, la vérité est apparue : Alex Freeman avait frappé le ballon depuis une position régulière, et Balugon n’était pas en position de hors-jeu au moment où il a reçu le ballon.

Par ailleurs, Balugon n’a gêné aucun adversaire lors de son déplacement vers le ballon et n’a donc pas enfreint les règles. Le but a donc été accordé, annulant la décision erronée du juge de touche et permettant aux États-Unis de mener 2-1 (ou selon le score réel à cet instant).

Cette action a relancé le débat sur l’interprétation du hors-jeu dans des situations où un joueur, sans influencer concrètement le jeu, se projette vers le ballon. 

Coupe du monde
Turquie crest
Turquie
TUR
États-Unis crest
États-Unis
E-U
Coupe du monde
Paraguay crest
Paraguay
PAR
Australie crest
Australie
AUS

Les experts estiment que cette décision finale respecte pleinement les règles de l’International Football Association Board (IFAB), qui exigent une intervention manifeste ou une obstruction pour que l’arbitre siffle une infraction.

Publicité