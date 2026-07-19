Dans une scène émouvante qui a conclu une ère du football mondial, Lionel Messi a fondu en larmes lors de la cérémonie de remise des médailles, après la défaite de l’Argentine face à l’Espagne en finale de la Coupe du monde 2026. Ce moment marquait ses adieux douloureux à la sélection, sans avoir pu conquérir un deuxième titre.

Le capitaine argentin, resté discret durant une finale largement dominée par l’Espagne, n’a pu dissimuler sa déception en recevant la médaille d’argent et en croisant la Coupe qu’il avait soulevée moins de quatre ans auparavant au Qatar.

Ses larmes, captées par les caméras du monde entier, ont symbolisé la fin douloureuse du parcours du tenant du titre et les adieux de la légende argentine, porteur du maillot n°10 de l’« Albiceleste », après une carrière riche en succès.

Sa peine a dominé la cérémonie protocolaire, contrastant avec les festivités de la Roja sur la pelouse du MetLife Stadium, où l’icône de 39 ans semblait anéantie.

Double vainqueur de la Copa América (2021, 2024) et champion du monde 2022, le capitaine argentin n’a pas pu reproduire son niveau habituel, la défense espagnole l’ayant efficacement muselé durant l’ensemble de la finale.