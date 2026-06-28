Vidéo : la Jordanie quitte la Coupe du monde après une défaite 3-0 face à l’Argentine

La star argentine Lionel Messi a guidé l’Albiceleste vers une victoire 3-1 contre la Jordanie, dimanche matin à Dallas (États-Unis), lors d’un match du groupe J de la Coupe du monde.

Le sélectionneur Lionel Scaloni a opéré neuf changements par rapport à l’équipe victorieuse de l’Autriche.

Les buts argentins ont été inscrits par Giovanni Lo Celso, Lautaro Martínez et Lionel Messi, ce dernier étant entré en jeu en seconde période. Cette victoire permet à l’Albiceleste de lancer un avertissement au Cap-Vert, son futur adversaire en seizièmes de finale.

Giovanni Lo Celso a ouvert le score pour l’Argentine, déjà qualifiée, dès la 19^e minute d’un coup franc direct parfaitement exécuté. avant que Lautaro Martínez ne double la mise sur penalty, douze minutes plus tard.

Le Jordanien Moussa Al-Taamari a réduit l’écart dès la 55^e minute, mais Lionel Messi a scellé le score en inscrivant un troisième but sur coup franc à la 80^e minute, une réalisation qui lui permet de dépasser le record détenu par le Français Just Fontaine et le Brésilien Jairzinho, en marquant lors de sept matches consécutifs en phase finale de la Coupe du monde.



Le premier quart d’heure a été marqué par l’activité incessante de Lo Celso, récompensée par un coup franc obtenu après une faute de Muhannad Abu Taha sur le meneur de jeu du Real Betis.

Le Selsu s’est alors chargé du coup franc, situé à une vingtaine de mètres. D’une frappe du gauche, il a enroulé le ballon au-dessus du mur jordanien avant de le loger dans le coin opposé, laissant le gardien Yazid Abu Laila, parti sur sa gauche, impuissant.

Martínez a failli doubler la mise d’une frappe à bout portant repoussée par la barre transversale. Sur le rebond, Leandro Paredes a été victime d’une faute de Nizar Al-Rashdan, sanctionnée d’un penalty après intervention de la vidéo.

L’attaquant de l’Inter Milan a transformé la sentence avec sang-froid, logeant le ballon dans le coin alors que le gardien Yazid Abu Laila plongeait du mauvais côté.

Peu après la reprise, les montants repoussent une nouvelle tentative lointaine de Martínez, puis la Jordanie réduit l’écart : c’est la première fois que le gardien Emiliano Martínez est battu lors de cette phase finale 2026.

Le but jordanien est intervenu après qu’Ihsan Haddad a exploité l’espace sur le flanc droit pour adresser un centre rasant précis devant le but, que le remplaçant Moussa Al-Taamari a directement converti en but.

Lionel Messi est entré en jeu à la 60^e minute sous les acclamations du public et a finalement inscrit son nom au tableau d’affichage en toute fin de match.

La star de l’Inter Miami a été fauchée à 25 mètres des buts ; il s’est immédiatement relevé pour expédier un coup franc enroulé à ras de terre, qui a traversé le mur et surpris le gardien Yazid Abu Laila, scellant ainsi la victoire argentine.