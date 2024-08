VIDEO : La dispute qui a conduit à l'agression du père de Lamine Yamal

FC Valence vs FC Barcelone

Lamine Yamal, jeune prodige du FC Barcelone, a reçu un choc violent mercredi soir

Son père, Mounir Nasraoui, a été hospitalisé après avoir été poignardé dans sa ville natale de Mataro, au nord de Barcelone. Son état serait stable.

La police a arrêté trois de ses agresseurs et recherche actuellement un quatrième, après que Nasraoui a été poignardé à plusieurs reprises lors d'une attaque au couteau.

La police pense que l'incident est dû à une altercation qui a eu lieu quelques heures plus tôt dans les rues de son quartier. Nasraoui a été vu impliqué dans une dispute avec trois autres hommes, qui ont ensuite été séparés par la police.

On pouvait l'entendre dire à la police qu'ils l'avaient attrapé et jeté au sol pendant leur altercation. Quelques heures plus tard, Nasraoui a été poignardé dans un parking avant d'être emmené à l'hôpital. Malgré les premières informations selon lesquelles il avait été libéré, il restera à l'hôpital sous observation, après que son état soit passé de grave à stable.