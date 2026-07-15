Arturo Vidal continue de faire parler de lui avec ses pronostics pour la Coupe du monde 2026. Après avoir vu juste en prédisant la victoire de l’Espagne face à la France (2-0) et sa qualification pour la finale, le milieu de terrain de Colo-Colo a célébré son coup de génie sur Instagram avant d’indiquer son pronostic pour le match de ce soir entre l’Argentine et l’Angleterre.

Le milieu de terrain de Colo-Colo a célébré son pronostic exact sur son compte Instagram avant de livrer son analyse pour la rencontre de ce soir entre l’Argentine et l’Angleterre.

L’ancien joueur de la Juventus et du FC Barcelone a publié une story pour rappeler ses pronostics : « Je vous avais déjà dit qui allait remporter la Coupe du monde. Je vous avais également dit que l’Espagne battrait la France. C’est moi qui m’y connais le mieux en football. »

Son soutien à l’Espagne n’est pas nouveau : il l’avait déjà désignée comme favorite avant les quarts de finale, estimant qu’elle se qualifierait malgré la menace belge, « un adversaire coriace qui a beaucoup progressé lors de son dernier match ».

Sa prévision s’est concrétisée après la victoire 2-1 de l’Espagne face à la Belgique, grâce à un but inscrit en fin de match, ce qui l’a amené à réaffirmer : « Je continue de croire que l’Espagne sera championne du monde. »

Il avait aussi anticipé la qualification de l’Angleterre contre la Norvège : « Je pense que l’Angleterre se qualifiera ; elle a montré un tout autre niveau lors de son dernier match, ce qui en fait désormais l’une des principales favorites. »

Concernant le duel Argentine-Suisse, il a tranché : « C’est une rencontre très ouverte. Les deux équipes ont de grandes chances de passer, mais l’Argentine peut compter sur Leo, et s’il est au top, elle se qualifiera. »

Son pronostic le plus surprenant concerne toutefois la demi-finale Argentine-Angleterre : malgré son amitié avec Lionel Messi, il a tranché : « Angleterre-Argentine… Oh, Leo, désolé ! Mais je vois l’Angleterre en finale contre l’Espagne. »

Vidal insiste : ses pronostics reposent sur le niveau de jeu affiché dans le tournoi, non sur l’affect : « Le temps des sentiments est passé, la manière de jouer des équipes est très claire. »

Après la qualification de l’Espagne pour la finale, tous les regards se tournent désormais vers le match Argentine-Angleterre, qui dira si Vidal poursuivra sa série de pronostics réussis dans ce tournoi.