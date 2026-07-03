Vidéo : l'étreinte entre Modrić et Ronaldo ravive les souvenirs de la gloire madrilène

Avant même le coup d’envoi de ce match des huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 entre la Croatie et le Portugal, les deux stars Luka Modrić et Cristiano Ronaldo ont attiré tous les regards. Le BMO Field s’est alors transformé en un véritable théâtre d’hommage et de souvenirs.

Vendredi soir, la plateforme « X » a été inondée d’images émouvantes immortalisant le moment où le capitaine croate s’est approché de son ancien coéquipier lors de la rangée des joueurs pour la poignée de main traditionnelle.

Modrić n’a pas contenté d’une simple poignée de main ; il a serré chaleureusement Ronaldo dans ses bras, résumant en une image les six années de gloire partagée sous le maillot du Real Madrid.

La chaleur de l’échange ne s’est pas arrêtée là : les caméras ont capté une seconde étreinte alors que l’arbitre norvégien Espen Eskus procédait au tirage au sort pour le coup d’envoi.

Des sourires complices illuminaient leurs visages, comme si, l’espace d’un instant, ils avaient retrouvé les allées du Santiago Bernabéu.

Ce face-à-face rappelle l’âge d’or des deux stars, qui ont partagé six saisons sous le maillot madrilène, ponctuées de titres majeurs, dont la Ligue des champions, avant que leurs parcours ne les séparent et que la passion du Mondial ne les réunisse à nouveau.

En quelques heures, ces images ont fait le buzz sur les réseaux sociaux, les internautes les qualifiant de « moment fort de la Coupe du monde sur le plan humain », qui confirme que le football est bien plus qu’une simple compétition et que le respect entre grands joueurs ne s’efface ni avec les années ni face aux aléas du terrain.