Vidéo : « L'Égypte ne vous fera pas de quartier »… La star des Pharaons défie l'Argentine

Rami Rabia, défenseur de l’équipe nationale égyptienne, a adressé un message enthousiaste avant le match très attendu contre l’Argentine en quarts de finale de la Coupe du monde 2026, soulignant ainsi sa confiance dans la capacité des « Pharaons » à poursuivre leur parcours dans la compétition.

Sur son compte TikTok officiel, il a posté un cliché où il porte le maillot des Pharaons, accompagné d’un extrait audio d’un commentateur sportif lançant : « Dites à l’Argentine que l’Égypte ne fera pas de prisonniers. »

Le message a immédiatement résonné auprès des supporters égyptiens sur les réseaux sociaux, qui y ont vu la traduction de l’état d’esprit combatif et de la confiance régnant au sein du camp des « Pharaons » à la veille de ce rendez-vous majeur.

Les Pharaons s’apprêtent à livrer l’un des matchs les plus difficiles de leur parcours, fort de performances solides qui leur ont permis d’atteindre ce stade de la compétition.

Les Pharaons abordent cette affiche après plusieurs performances convaincantes : ils ont d’abord disposé de l’Australie en seizièmes de finale avant de valider leur billet pour les huitièmes, où ils défieront donc les champions du monde en titre au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta.

De son côté, l’Argentine a validé son billet pour les huitièmes après un parcours parfait en phase de groupes, puis a éliminé le Cap-Vert 3-2 après prolongation en seizièmes, fixant ainsi son rendez-vous avec les Pharaons dans l’affiche phare de ce tour.

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